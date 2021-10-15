Украину накроет новая волна заболеваемости COVID-19: когда ждать

По прогнозу украинских ученых, уже с 20 октября в Украине может произойти резкий всплеск заболеваемости COVID-19 до 20 тыс. новых случаев в сутки.

В Украине прогнозируют новую вспышку COVID-19



Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ. Ученые предупредили, что среднее количество новых заболевших в день составит от 18 640 до 20 922 человека.

По их прогнозу, Украина может достичь показателей заболевания весенней волны уже через 1-2 недели.

“Самой угрожающей с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях. В некоторых регионах количество занятых коек уже превысило максимумы обеих предыдущих волн», — сказано в сообщении.

В Минздраве также подчеркнули, что заболеваемость среди детей сейчас выше, чем была за все время пандемии.

К максимальным показателям приближается и количество госпитализаций.

Ранее Власти писали, что Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области с 18 октября переходят в красную зону карантина.

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