НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
08:31 16 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украину накроет новая волна заболеваемости COVID-19: когда ждать

По прогнозу украинских ученых, уже с 20 октября в Украине может произойти резкий всплеск заболеваемости COVID-19 до 20 тыс. новых случаев в сутки.

В Украине прогнозируют новую вспышку COVID-19

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ. Ученые предупредили, что среднее количество новых заболевших в день составит от 18 640 до 20 922 человека.

По их прогнозу, Украина может достичь показателей заболевания весенней волны уже через 1-2 недели.

“Самой угрожающей с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях. В некоторых регионах количество занятых коек уже превысило максимумы обеих предыдущих волн», — сказано в сообщении.

В Минздраве также подчеркнули, что заболеваемость среди детей сейчас выше, чем была за все время пандемии.

К максимальным показателям приближается и количество госпитализаций.

Ранее Власти писали, что Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области с 18 октября переходят в красную зону карантина.

Источник:
Тэги: covid-19
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
15.10.2021 10:50
Первая «красная»: в Херсонской области начался локдаун
ТОР
14.10.2021 13:23
Вакцинированный президент Латвии заболел COVID-19
ТОР
14.10.2021 08:47
Вспышка COVID-19 в Украине сейчас, как в Италии в начале эпидемии, – Ляшко
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Американец выиграл миллион сразу после того, как это ему приснилось

00:55 Мир

В Японии для пожилых и одиноких начали устанавливать «детекторы смерти»

23:52 Мир

Обязательная вакцинация: Минздрав хочет дважды расширить список профессий. Кому приготовиться

14:15 Украина

На Хмельниччине девушка сорвалась со скалы и упала в каньон

12:49 Украина

Названы три страны, в которых не сделано ни одной прививки от COVID-19

11:51 Мир

Первая «красная»: в Херсонской области начался локдаун

10:50 Украина

Ле Пен пообещала после победы на выборах очистить страну от ветряных электростанций

09:16 Мир

В США опубликовали карту точек, с которых может начаться третья мировая война

04:09 Мир

Рвут цепи руками и ломают головой кирпич: “непобедимая армия” Ким Чен Ына показала ему свою мощь

03:38 Мир

Вакцинированный президент Латвии заболел COVID-19

13:23 Мир

В Одессе девушка покончила с собой сразу четырьмя способами. Видео

11:54 Украина

Новости | NetGameSlots.com