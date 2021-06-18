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19:42 15 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зарплату врачей поднимут до 20 тысяч: Ляшко назвал срок

Зарплаты украинских медиков вырастут до 13,5 тысяч гривен для среднего медперсонала и 20 тысяч гривен – для врачей.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в интервью Радио Свобода.

По его словам, это базовый уровень, от которого будут начисляться все другие надбавки, которые должны быть у медицинских работников.

«Мы делаем все, чтобы это произошло с 1 января 2022 года», – сказал министр.

Он добавил, что такие зарплаты будут получать все медики, работающие с программой медицинских гарантий.

Как писали ранее Власти, указ об увеличении зарплат медиков президент Владимир Зеленский подписал в пятницу, 18 июня, во время поздравления ко Дню медика. Минимальный уровень оплаты труда для среднего медперсонала должен составлять не менее 13,5 тысяч грн, для врачей – не менее 20 тысяч.

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Тэги: зарплата, медики, министр здравоохранения
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