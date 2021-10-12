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11:50 16 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве неизвестные обстреляли автобус, есть раненые

Злоумышленники несколько раз выстрелили по автобусу и скрылись.

Об этом сообщает столичное киевское управление Нацполиции.

В Днепровском районе Киева группа неизвестных открыла стрельбу по автобусу. В результате инцидента ранения получил водитель автобуса 1996 года рождения.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиция и скорая помощь. Врачи оказали помощь водителю на месте, а от госпитализации потерпевший отказался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

Как ранее сообщали Власти, в столице Ливана Бейруте во время акции протеста произошла массовая перестрелка, в результате которой погибло три человека и около 20 ранены.

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Тэги: Киев, автобус, стрельба, раненые
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