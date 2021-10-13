Ляшко объяснил, что делать педагогам, у которых есть противопоказания к вакцинации

Противопоказания к вакцинации, является обоснованной причиной отказа от прививки.

Очередь на вакцинацию в Киеве



Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По словам министра, если у педагога есть противопоказания к вакцинации, то увольнять из-за отсутствия прививки его не будут. Однако Ляшко отметил, что противопоказания к вакцинации встречаются не так часто и составляют всего 3-4% среди всего населения.

Соответственно правительство планирует взять предоставление справок о наличии противопоказаний под строгий контроль. Справки будут в храниться электронном формате, как и COVID-сертификат.

«Эту медицинскую запись можно спокойно отследить, почему конкретному человеку дана справка о медицинском отводе, если раньше, например, не было записей про такую болезнь в истории болезни, которая ведется в электронном виде», – сообщил Ляшко.

Как ранее сообщали Власти, в Украине намерены дважды расширить список профессий, обладатели которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19 для продолжения своей работы.

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