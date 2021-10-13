НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
09:00 16 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ляшко объяснил, что делать педагогам, у которых есть противопоказания к вакцинации

Противопоказания к вакцинации, является обоснованной причиной отказа от прививки.

Очередь на вакцинацию в Киеве

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По словам министра, если у педагога есть противопоказания к вакцинации, то увольнять из-за отсутствия прививки его не будут. Однако Ляшко отметил, что противопоказания к вакцинации встречаются не так часто и составляют всего 3-4% среди всего населения.

Соответственно правительство планирует взять предоставление справок о наличии противопоказаний под строгий контроль. Справки будут в храниться электронном формате, как и COVID-сертификат.

«Эту медицинскую запись можно спокойно отследить, почему конкретному человеку дана справка о медицинском отводе, если раньше, например, не было записей про такую болезнь в истории болезни, которая ведется в электронном виде», – сообщил Ляшко.

Как ранее сообщали Власти, в Украине намерены дважды расширить список профессий, обладатели которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19 для продолжения своей работы.

Источник:
Тэги: ляшко, образование, учителя, справки, вакцинация, противопоказания
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.10.2021 14:34
Нет прививки – нет работы: учителям дали срок до ноября
ТОР
13.10.2021 11:23
Невакцинированных учителей начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты
ТОР
05.03.2021 13:53
Названы противопоказания для прививки от COVID
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
На МКС произошел сбой в системе управления российского модуля «Звезда»

12:36 Мир

В Киеве неизвестные обстреляли автобус, есть раненые

11:50 Украина

Американец выиграл миллион сразу после того, как это ему приснилось

00:55 Мир

В Японии для пожилых и одиноких начали устанавливать «детекторы смерти»

23:52 Мир

Обязательная вакцинация: Минздрав хочет дважды расширить список профессий. Кому приготовиться

14:15 Украина

На Хмельниччине девушка сорвалась со скалы и упала в каньон

12:49 Украина

Названы три страны, в которых не сделано ни одной прививки от COVID-19

11:51 Мир

Первая «красная»: в Херсонской области начался локдаун

10:50 Украина

Ле Пен пообещала после победы на выборах очистить страну от ветряных электростанций

09:16 Мир

В США опубликовали карту точек, с которых может начаться третья мировая война

04:09 Мир

Рвут цепи руками и ломают головой кирпич: “непобедимая армия” Ким Чен Ына показала ему свою мощь

03:38 Мир

Новости | NetGameSlots.com