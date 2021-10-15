Босс Nike признался в убийстве полувековой давности
Директор компании Nike Jordan в США рассказал, что 56 лет назад застрелил человека на улицах Филадельфии.
Ларри Миллер рассказал об убийстве 30 сентябр 1965 года в интервью Sports Illustrated, сообщает BBC News.
Тогда ему было 16 лет и, по его словам, он был «откровенным бандитом».
Когда во время стычки с другой бандой убили его друга, он взял пистолет и пошел мстить. Он выстрелил в грудь первому, кого встретил – 18-летнему Эдварду Уайту.
«Это было без всякой причины», – признается Миллер.
Он отсидел в тюрьме за это преступление, но не рассказывал о нем своим детям, нынешним друзьям и деловым партнерам.
«Это съедало меня изнутри», – сказал Миллер.
В следующем году он выпускает свои мемуары. А решение рассказать о своем прошлом он назвал «действительно трудным».
Миллер работает в Nike с 1997 года. Он также был руководителем компаний Kraft Foods и Campbell Soups, президентом профессиональной баскетбольной команды Portland Trail Blazers.