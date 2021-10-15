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16:35 16 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Босс Nike признался в убийстве полувековой давности

Директор компании Nike Jordan в США рассказал, что 56 лет назад застрелил человека на улицах Филадельфии.

Ларри Миллер рассказал об убийстве 30 сентябр 1965 года в интервью Sports Illustrated, сообщает BBC News.

Тогда ему было 16 лет и, по его словам, он был «откровенным бандитом».

Когда во время стычки с другой бандой убили его друга, он взял пистолет и пошел мстить. Он выстрелил в грудь первому, кого встретил – 18-летнему Эдварду Уайту.

«Это было без всякой причины», – признается Миллер.

Он отсидел в тюрьме за это преступление, но не рассказывал о нем своим детям, нынешним друзьям и деловым партнерам.

«Это съедало меня изнутри», – сказал Миллер.

В следующем году он выпускает свои мемуары. А решение рассказать о своем прошлом он назвал «действительно трудным».

Миллер работает в Nike с 1997 года. Он также был руководителем компаний Kraft Foods и Campbell Soups, президентом профессиональной баскетбольной команды Portland Trail Blazers.

Источник:
Тэги: США, убийство, компания Nike
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