Подросток из Либерии стал героем, вернув найденные 50000 долларов владельцу

18-летний Эммануэль Туло стал национальным героем. Его даже пригласили на встречу с президентом страны Джорджем Веа в понедельник.

Туло бросил школу в седьмом классе, чтобы зарабатывать деньги и помогать своей семье



Во вторник Туло ехал на своем мотоцикле по шоссе и увидел пачку денег, завернутую в пластиковый пакет, сообщает AP.

«Я испугался, потому что там было много денег. Я принес пакет домой и отдал тете, чтобы она его сохранила, пока владелец не объявится», – рассказал он.

В тот же день Мусу Янси, бизнес-леди, потерявшая деньги, выступила по радио и попросила нашедшего их вернуть.

Комиссия по борьбе с коррупцией Либерии поблагодарила Туло за возврат денег. А счастливая бизнес-леди подарила ему полторы тысячи долларов.

Туло рассказал, что некоторые его друзья, смеются над ним. Либерия – бедная страна, люди живут в нищете, поэтому не многие поступили бы так, как он.

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