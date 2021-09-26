НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
20:01 16 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Подросток из Либерии стал героем, вернув найденные 50000 долларов владельцу

18-летний Эммануэль Туло стал национальным героем. Его даже пригласили на встречу с президентом страны Джорджем Веа в понедельник.

Туло бросил школу в седьмом классе, чтобы зарабатывать деньги и помогать своей семье

Во вторник Туло ехал на своем мотоцикле по шоссе и увидел пачку денег, завернутую в пластиковый пакет, сообщает AP.

«Я испугался, потому что там было много денег. Я принес пакет домой и отдал тете, чтобы она его сохранила, пока владелец не объявится», – рассказал он.

В тот же день Мусу Янси, бизнес-леди, потерявшая деньги, выступила по радио и попросила нашедшего их вернуть.

Комиссия по борьбе с коррупцией Либерии поблагодарила Туло за возврат денег. А счастливая бизнес-леди подарила ему полторы тысячи долларов.

Туло рассказал, что некоторые его друзья, смеются над ним. Либерия – бедная страна, люди живут в нищете, поэтому не многие поступили бы так, как он.

Источник:
Тэги: Африка, деньги, находка
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.09.2021 05:43
Археологи нашли в Африке самое древнее в мире украшение
ТОР
18.06.2021 05:24
В Ботсване нашли один из крупнейших в истории алмазов
ТОР
24.08.2020 16:03
В Африке нашли алмаз весом 442 карата
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Китай впервые отправил своих тайконавтов на полгода в космос

19:30 Мир

На МКС произошел сбой в системе управления российского модуля «Звезда»

12:36 Мир

В Киеве неизвестные обстреляли автобус, есть раненые

11:50 Украина

В Украине больше не будет международных и внутренних авиарейсов

05:34 Украина

Американец выиграл миллион сразу после того, как это ему приснилось

00:55 Мир

В Японии для пожилых и одиноких начали устанавливать «детекторы смерти»

23:52 Мир

Обязательная вакцинация: Минздрав хочет дважды расширить список профессий. Кому приготовиться

14:15 Украина

Названы три страны, в которых не сделано ни одной прививки от COVID-19

11:51 Мир

Ле Пен пообещала после победы на выборах очистить страну от ветряных электростанций

09:16 Мир

В США опубликовали карту точек, с которых может начаться третья мировая война

04:09 Мир

Рвут цепи руками и ломают головой кирпич: “непобедимая армия” Ким Чен Ына показала ему свою мощь

03:38 Мир

Новости | NetGameSlots.com