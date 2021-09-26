Подросток из Либерии стал героем, вернув найденные 50000 долларов владельцу
18-летний Эммануэль Туло стал национальным героем. Его даже пригласили на встречу с президентом страны Джорджем Веа в понедельник.
Во вторник Туло ехал на своем мотоцикле по шоссе и увидел пачку денег, завернутую в пластиковый пакет, сообщает AP.
«Я испугался, потому что там было много денег. Я принес пакет домой и отдал тете, чтобы она его сохранила, пока владелец не объявится», – рассказал он.
В тот же день Мусу Янси, бизнес-леди, потерявшая деньги, выступила по радио и попросила нашедшего их вернуть.
Комиссия по борьбе с коррупцией Либерии поблагодарила Туло за возврат денег. А счастливая бизнес-леди подарила ему полторы тысячи долларов.
Туло рассказал, что некоторые его друзья, смеются над ним. Либерия – бедная страна, люди живут в нищете, поэтому не многие поступили бы так, как он.