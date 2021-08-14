Страны ЕС ожидают ухудшения ситуации с нелегалами на границе с Беларусью

В Евросоюзе считают, что ситуация с мигрантами точно не решится в ближайшее будущее.

Ситуация в странах на границе с Беларусью очень серьезная



Об этом сообщила исполнительный директор ведомства Нина Грегори в интервью Funke.

По ее словам, Европейское агентство по вопросам предоставления убежища ожидает ухудшения ситуации с мигрантами на границе Беларуси.

«Ситуация в странах на границе с Беларусью очень серьезная. Ее точно не решить в ближайшем будущем», – заявила Грегори.

Грегори рассказала, что из-за ситуации с мигрантами, в в августе страны Евросоюза зарегистрировали около 56 тысяч запросов, что на 40% больше, чем в августе 2020 года. Наиболее пострадавшими среди стран являются Литва и Латвия.

Так, по словам чиновницы в Литве уже зарегистрировано запросов на предоставление убежища в пять раз больше с начала лета, чем за весь прошлый год.

Как ранее сообщали Власти, Польша задержала рекордное количество мигрантов на границе с Беларусью.

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