НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
13:30 17 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Страны ЕС ожидают ухудшения ситуации с нелегалами на границе с Беларусью

В Евросоюзе считают, что ситуация с мигрантами точно не решится в ближайшее будущее.

Ситуация в странах на границе с Беларусью очень серьезная

Об этом сообщила исполнительный директор ведомства Нина Грегори в интервью Funke.

По ее словам, Европейское агентство по вопросам предоставления убежища ожидает ухудшения ситуации с мигрантами на границе Беларуси.

«Ситуация в странах на границе с Беларусью очень серьезная. Ее точно не решить в ближайшем будущем», – заявила Грегори.

Грегори рассказала, что из-за ситуации с мигрантами, в в августе страны Евросоюза зарегистрировали около 56 тысяч запросов, что на 40% больше, чем в августе 2020 года. Наиболее пострадавшими среди стран являются Литва и Латвия.

Так, по словам чиновницы в Литве уже зарегистрировано запросов на предоставление убежища в пять раз больше с начала лета, чем за весь прошлый год.

Как ранее сообщали Власти, Польша задержала рекордное количество мигрантов на границе с Беларусью.

Источник:
Тэги: ес, Литва, беларусь, Латвия, граница, мигранты, нелегалы
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.08.2021 04:18
Литва заявила о стабилизации ситуации на границе с Беларусью
ТОР
13.06.2021 10:00
Границу с Беларусью временно заблокировали участники митингов
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Крыму антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом

14:45  Мир

Получивший пожизненный срок миллиардер госпитализирован с COVID-19

14:27  Мир

Страны ЕС ожидают ухудшения ситуации с нелегалами на границе с Беларусью

13:30  Мир

В Луганской области задержали пособницу террористов

12:30  Украина

90% медиков и 85% педагогов: в МОЗ озвучили данные по вакцинации

11:47  Украина

Украина – третья в Европе по смертности от COVID-19

10:28  Украина

На Гаити бандиты похитили 17 христианских миссионеров из США

08:10  Мир

NASA запустило аппарат Lucy для изучения астероидов возле Юпитера

02:00  Мир

Украине не хватит угля на весь отопительный сезон

22:52  Украина

Любовница Саакашвили рассказала, что он подорвал здоровье голодовкой

21:17  Мир

Подросток из Либерии прослыл героем, вернув найденные 50000 долларов владельцу

20:01  Мир

Китай впервые отправил своих тайконавтов на полгода в космос

19:30  Мир

Военную хунту Мьянмы не пригласили на саммит АСЕАН

18:10  Мир

Босс Nike признался в убийстве полувековой давности

16:35  Мир

Украинский футболист стал гражданином Польши

15:15  Украина

В Украине появился «Департамент гарантирования качества» в сфере оборонных закупок

14:23  Украина

В Донецкой области произошел пожар на коксохимическом заводе

14:00  Украина

Новости | NetGameSlots.com