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14:27 17 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Получивший пожизненный срок миллиардер госпитализирован с COVID-19

Роберт Дерст был госпитализирован с COVID-19 всего через несколько дней после того, как суд Лос-Анджелеса приговорил его к пожизненному заключению.

Роберт Дерст приговорен к пожизненному заключению за убийство.

Дерсту делают искусственную вентиляцию легких, сообщает BBC News со ссылкой на его адвокатов.

«Он выглядит хуже, чем когда-либо, – отметил адвокат миллиардера Дик ДеГерин. – Ему было трудно дышать, ему было трудно говорить».

Адвокат отказался сообщить дополнительную информацию о состоянии здоровья или местонахождении Дерста, а в департаменте шерифа округа Лос-Анджелес заявил, что законы не позволяют им раскрывать информацию о здоровье заключенного, уточняет CNN.

Ранее Власти сообщали, что Дерст был признан виновным в убийстве Сьюзен Берман в 2000 году и приговорен к пожизненному заключению.

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Тэги: убийство, пожизненное заключение, миллиардер
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