Получивший пожизненный срок миллиардер госпитализирован с COVID-19
Роберт Дерст был госпитализирован с COVID-19 всего через несколько дней после того, как суд Лос-Анджелеса приговорил его к пожизненному заключению.
Дерсту делают искусственную вентиляцию легких, сообщает BBC News со ссылкой на его адвокатов.
«Он выглядит хуже, чем когда-либо, – отметил адвокат миллиардера Дик ДеГерин. – Ему было трудно дышать, ему было трудно говорить».
Адвокат отказался сообщить дополнительную информацию о состоянии здоровья или местонахождении Дерста, а в департаменте шерифа округа Лос-Анджелес заявил, что законы не позволяют им раскрывать информацию о здоровье заключенного, уточняет CNN.
Ранее Власти сообщали, что Дерст был признан виновным в убийстве Сьюзен Берман в 2000 году и приговорен к пожизненному заключению.