Зеленский прокомментировал свои офшоры, но кое о чем умолчал

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего нового в журналистском расследовании офшоров “Квартала 95” не увидел и не причастен к отмыванию денег.

Зеленский признал свои офшоры



Прокомментировал скандальный фильм-расследование по материалам Pandora Papers глава государства в эфире телеканала ICTV. В нем шла речь о его офшорных компаниях и их возможной причастности к отмыванию денег олигарха Игоря Коломойского.

«Честно говоря, сюжет не очень, я вам говорю как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю», – сказал Зеленский.

Он уточнил, что в 2019 году во время предвыборной президентской кампании якобы видел такие фильмы на телевизионных каналах пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Зеленского, во времена президентства Виктора Януковича все структурировали свой бизнес, особенно связанный с телевидением и СМИ.

“Все каналы имели компании за рубежом, потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла», – пояснил президент.

Он добавил, что из-за острой политической сатиры “Квартала 95” если не ежедневно, то еженедельно к ним приходили представители налоговой. Поэтому, чтобы защитить свой бизнес, пришлось открыть компании за рубежом.

Зеленский подчеркнул, что его офшорные компании никак не связаны с отмыванием денег.

«Я лично построил без бюджетов, без государства бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег, и с 2012, и с 2001 и в 2019 не занимался ни я, ни один член «Студии Квартал 95″. Мы занимались исключительно творчеством», – сказал глава государства.​

Однако в своем комментарии он умолчал о том, за что фирмы Коломойского перечисляли деньги на офшорные счета «Квартала», были ли их источником кредиты Приватбанка и куда потом эти деньги ушли.

Ранее Власти писали, что чилийская оппозиция инициировала в парламенте процедуру импичмента президента Себастьяна Пиньеры из-за Pandora Papers.

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