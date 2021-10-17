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09:27 18 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вакцинация детей в Украине: в Минздраве рассказали, с кого начнут

В Украине готовятся к вакцинации от COVID-19 детей и подростков – Минздрав уже разработал часть документов.

В Украине могут начать вакцинацию детей

Об этом сообщил в эфире канала «Украина 24” начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Первыми на очереди вакцинации – подростки от 14 лет, затем дети от 12 лет.

Для первых документы уже полностью разработаны, для вторых – находятся в стадии подготовки.

“Есть документы по вакцинации 18 + и 14+. Также подобные решения принимают в отношении детей-подростков от 12 лет», — сказал Рубан.

Он добавил, что сейчас в Украине активно распространяется штамм коронавируса “Дельта”, а пик заболеваемости COVID-19  в стране.

Ориентировочной даты, когда в правительстве завершат все этапы работ над документами, Рубан не озвучил.

Напомним, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, несовершеннолетние составляют 7-10% от общего количества заболевших в Украине.

Ранее Власти писали, что в Украине намерены дважды расширить список профессий, обладатели которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19 для продолжения своей работы.

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Тэги: вакцинация
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