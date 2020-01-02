В Германии при странных обстоятельствах разбился вертолет: есть погибшие.
Три человека погибли в результате крушения вертолета на севере Баден-Вюртемберга. О причине авиакатастрофы ничего не известно.
«Мы предполагаем, что в вертолете находились пилот и два пассажира», – цитирует представителя полиции BR24.
Четырехместный вертолет Robinson R44 взлетел в Херцогенаурахе и разбился в лесу недалеко от границы с Баварией по необъяснимой причине.
Местные жители заметили пожар в лесу и предупредили спасателей.
На место катастрофы прибыли службы экстренной помощи.
Представитель полиции сообщил, что обломки вертолета разлетелись на несколько сотен метров посреди леса.
«Ситуация крайне удручающая», – сказал он.
Никакой информации о личности погибших он не предоставил.
Эксперты осматривают место крушения. Расследование продолжается.