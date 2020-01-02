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10:10 18 Октября 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В Германии при странных обстоятельствах разбился вертолет: есть погибшие.

Три человека погибли в результате крушения вертолета на севере Баден-Вюртемберга. О причине авиакатастрофы ничего не известно.

Обломки вертолета разлетелись на несколько сотен метров посреди леса.

«Мы предполагаем, что в вертолете находились пилот и два пассажира», – цитирует представителя полиции BR24.

Четырехместный вертолет Robinson R44 взлетел в Херцогенаурахе и разбился в лесу недалеко от границы с Баварией по необъяснимой причине.

Местные жители заметили пожар в лесу и предупредили спасателей.

На место катастрофы прибыли службы экстренной помощи.

Представитель полиции сообщил, что обломки вертолета разлетелись на несколько сотен метров посреди леса.

«Ситуация крайне удручающая», – сказал он.

Никакой информации о личности погибших он не предоставил.

Эксперты осматривают место крушения. Расследование продолжается.

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Тэги: Германия, авиакатастрофа, вертолет
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