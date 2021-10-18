Космическое тщеславие, или Как «хозяева мира» манипулируют нашим сознанием

«Не ешь мясо! Оно не экологично! Коровы загрязняют атмосферу,» – проповедуют ​​тебе глобалисты через своих проплаченных активистов, журналистов и политиков.

И ты прислушиваешься к ним и начинаете им верить. «К 2030 году у тебя не должно быть никакой собственности, но ты будете жить чудесно и счастливо,» – всё те же глобалисты рисуют тебе картину твоего недалёкого будущего, в очередной раз прилетая на своих частных самолетах на встречи в Давосе.

И ты снова проглатываешь эту пилюлю, даже не задумываясь, что без какой-либо частной собственности ты станешь абсолютно бесправным и легко управляемым, ведь у тебя не будет ничего своего, и станет намного легче лишить тебя достойной жизни, ведь кем ты будешь тогда? Абсолютно бесправным, которому будет позволено пользоваться благами исключительно при полном и безоговорочном послушании? Именно так оно и замышляется!

А сами «хозяева мира», насколько они следуют тем принципам, которые так настойчиво внушают тебе? Всех земных удовольствий им уже недостаточно чтобы удовлетворить своё развращенное эго! Эти «денежные мешки» выстроились в очередь не для того, чтобы посадить дерево или сделать что-то полезное для своей планеты, а чтобы утолить свое болезненное тщеславие полетом в космос!

То, что на каждый такой полёт сжигаются тонны топлива и наносится колоссальный ущерб озоновому слою Земли их вовсе не волнует! Ведь вся эта показная любовь к окружающей среде для них- это не что иное, как игра на публику перед купленной прессой, которая не задает неудобных вопросов, распространяя только хвалебные оды о «наступлении эры космического туризма».

Вслед за Ричардом Брэнсоном ещё один миллиардер Джефф Безос протаранил брешь в атмосфере Земли, а за ними уже выстроилась очередь таких же лицемеров, проповедующих «зеленое» мышление и прочую конъюктурную чушь!

«Это был лучший день в моей жизни,» – признался Безос после приземления. А день ведь действительно мог бы быть лучше, если бы Amazon хоть немного повысил зарплаты своим сотрудникам! Но нет, ибо лицемерию и тщеславию нет предела!

Только ты можешь остановить эту карусель абсурда, если начнешь критически мыслить и выражать свое несогласие в день, когда именно тебе снова предложат отказаться от своих прав и удобств, а не миллиардерам-глобалистам! А пока ты молчишь они будут продолжать летать в космос и наслаждаться жизнью за твой счет, потому их сверх прибыли происходят не от их гениальности или «просвященного ума», а просто-напросто от того, что, сколачивая свои состояние, они платят тебе гроши за твой труд!

Дмитрий Данченко