Омелян полностью оправдан: ВАКС не увидел состава преступления

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, обвиняемого в незаконных действиях, из-за которых бюджет недополучил значительную сумму.

Соответствующее решение ВАСК огласил в понедельник, 18 октября. омеляну инкриминировали об издание приказа о снижении ставок портовых сборов, что якобы привело к уменьшению поступлений в госбюджет 30,4 миллионов гривен.

По версии обвинения, один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета, и менять его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

В 2018 году из-за уменьшения административного сбора бюджет и недополучил 30,4 миллионов гривен.

Омелян, в свою очередь, заявил, что снизил на 20% портовые сборы для увеличения товаро/грузопотока и благодаря этому морская отрасль продемонстрировала в 2018-2019 годах рост более чем на 20%.

Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств вины экс-министра в инкриминируемом преступлении.

Омелян признан невиновным в преступлении, а обвинение – недоказанным.

«Омеляна признать невиновным и оправдать», – зачитал судья текст приговора.

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