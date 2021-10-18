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Главная » Украина » Общество
11:48 18 Октября 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

“Красных” областей может стать больше в ближайшее время, – главный санврач

В ближайшее время “красный” уровень эпидопасности может быть установлен в других областях Украины.

Еще несколько областей Украины могут стать "красными"

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время брифинга. Он не уточнил, на какие именно регионы могут расширить “красную” зону.

По словам Кузина, коронавирус в Украине распространяется очень стремительно. На сегодняшний день уже занято 57% занятых «ковидних» коек.

Уровень заболеваемости COVID-19 превышен уже в большинстве регионов.

Санврач также призвал украинцев  быть ответственными и вакцинироваться.

“Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах”, — рассказал Кузин.

Напомним, с понедельника, 18 октября, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области получили  “красный” уровень эпидопасности.

Ранее власти писали, что с полуночи 15 октября Херсонская область официально перешла в красную зону.

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Тэги: карантин, коронавирус, Игорь Кузин
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