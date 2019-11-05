Олимпийский огонь зимних Игр-2022 зажгли в Олимпии. Видео

Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года в Пекине зажгли в храме Геры в Древней Олимпии.

В храме Геры зажгли олимпийский огонь



Об этом сообщил Greekreporter. Торжественная церемония прошла без зрителей из-за карантинных ограничений по поводу COVID-19.

На ней присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопулу, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралоса.

В древнем храме Геры около 30 жриц провели серию ритуалов, призывая бога солнца Аполлона зажечь олимпийский огонь с помощью солнечных лучей и параболического зеркала.

Огонь, который горит в течение всего периода Олимпийских игр, символизирует чистоту и олицетворяет ценности Олимпийских игр между странами.

Огонь будет доставлен в Афины и передан организаторам в Пекине во вторник, 19 октября, на отреставрированном Панафинейском стадионе. Здесь в 1896 году проводились первые современные Олимпийские игры.

Стадион, одна из главных исторических достопримечательностей Афин, является единственным стадионом в мире, построенным полностью из мрамора.

Ранее Власти писали, что иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Пекине. Билеты будут продаваться только проживающим на материковой части Китая, если они соответствуют требованиям мер по борьбе с коронавирусом.

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