В России медведь напал на беременную дрессировщицу во время выступления

Животное набросилось на женщину во время циркового представления.

В результате инцидента женщина была госпитализирована



Об этом сообщает «Орловский меридиан».

В Орле (Россия) медведь набросился на беременную дрессировщицу во время циркового представления. Коллега женщины пытался остановить зверя, но тот не реагировал. В результате инцидента женщина была госпитализирована.

Позже дрессировщица сама сообщила, что с ней все в порядке, а напавший медведь снова ведет себя как обычно: «мило обтирается» о дрессировщицу, «как будто ничего не было».

«У меня буквально две царапины и легкий ушиб ноги. С животным тоже все хорошо, с малышом тоже все в норме. Возможно, это была ревность в какой-то степени, так как я все-таки в положении. Нюансов может быть много. Будем этот инцидент, конечно, разбирать с более опытными товарищами», – отметила пострадавшая.

Как ранее сообщали Власти, в России 7-летняя девочка отравилась суррогатным алкоголем, который распивала с подругами.

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