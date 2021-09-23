Мы можем проиграть: в США забили тревогу после испытания Китаем гиперзвуковой ракеты

Соединенные Штаты проиграют новую гонку вооружений, если не займут более жесткую позицию в отношении Китая.

Новое оружие позволит Китаю наносить удары практически по любой точке планеты.



Об этом заявил конгрессмен-республиканец Майк Галлахер после того, как китайцы испытали новую гиперзвуковую ракету, сообщает Daily Mail.

Конгрессмен раскритиковал администрацию Байдена за «самоуспокоенность» и сказал, что Америке необходимо «агрессивно» переосмыслить свои отношения с Китаем.

«Если мы будем придерживаться нашего нынешнего благодушного курса, мы проиграем новую холодную войну с коммунистическим Китаем в течение десятилетия», – сказал он.

Гиперзвуковая ракета предназначена для полета по низкой орбите, чтобы уклоняться от систем обнаружения, что позволит Китаю наносить удары практически по любой точке планеты.

Хотя было известно, что Китай работает над этой технологией, испытание застало аналитиков врасплох и показало, что ракетная программа Пекина более продвинута, чем считалось ранее, отмечает издание.

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