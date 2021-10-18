Особенности проверки электронных кошельков

Мошеннические операции с криптовалютными кошельками в последнее время – далеко не редкость.

Мошеннические операции с криптовалютными кошельками в последнее время – далеко не редкость. В последнее время участились блокировки пользовательских активов сразу после поступления средств на счет при проведении транзакций. Именно поэтому рекомендуется каждому позаботиться о своей безопасности – проверка транзакции bitcoin на грязь с помощью Getblock позволит снизить возможные риски получения грязных средств. С помощью простого инструмента можно проверить чистоту и безопасность электронного кошелька контрагента с минимальными временными затратами на выгодных условиях.

Как обезопасить себя от грязных монет

Случается, что площадка блокирует кошелек из-за поступления незаконных средств на счет. В таком случае необходимо своевременно написать в службу технической поддержки, чтобы получить все необходимое обслуживание с минимальными затратами. Чтобы исключить вероятность получения грязных монет на свой кошелек, можно попытаться выполнить ряд следующих действий:

Постоянно проводить проверки. Для этого следует использовать только проверенные источники. Для отслеживания транзакций задействуются только надежные ресурсы, на которых расположены безопасные и проверенные данные. Это снижает возможные риски получения грязных монет, а также позволяет полностью проследить транзакции, историю кошелька и его владельца.

Покупать активы рекомендуется только на проверенных площадках. Только так можно удостовериться в чистоте получаемых средств и полной безопасности.

Использовать несколько видов кошельков для чистых активов и тех, которые получаются из непроверенных источников. Это снизит возможные риски блокировки со стороны контролирующих органов.

Важно проводить все проверки своевременно, а данные фиксировать на надежных носителях для безопасности.

Как проверить кошелек или транзакцию Getblock

С помощью Getblock процедура, как проверить биткоин на чистоту, теперь не составляет труда. Достаточно зарегистрироваться на ресурсе, чтобы получить доступ ко всему функционалу. После этого нужно ввести данные для поиска в строку на главной странице. Остается подождать результатов.

В информации можно ознакомиться с техническими особенностями транзакций, проследить историю криптовалюты, ознакомиться с владельцами и другими тонкостями. Если тщательно проверять все активы, можно избежать блокировок, а также повысить свою безопасность в сети.