3 500 нелегалов из Африки и Ближнего Востока въехали в Украину под видом студентов, – СБУ

СБУ разоблачила незаконную схему легализации иностранцев в Украине.

В Украину незаконным путем попали 3,5 тыс. выходцев из стран повышенного террористического риска



Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Злоумышленники с помощью создания фирм, которые предполагали набор иностранных студентов для учебы в Украине, незаконно легализировали в стране иностранцев. Благодаря нелегальной схеме в Украину незаконным путем попали 3,5 тыс. выходцев из стран повышенного террористического риска.

В последствии иностранцы оставались в Украине или отправлялись в страны Европейского Союза. Большинство из них – выходцы из стран Африки и Ближнего Востока.

Обнаружили канал легализации мигрантов в рамках уголовного производства по организации каналов нелегальной миграции и финансирования международных террористических организаций.

В результате производства были проведены обыски в Киеве и Днепре. Во время обысков были изъяты:

Компьютеры, средства связи и электронные носители информации;

документы (среди которых около 3500 «личных дел» иностранных граждан);

печати фирм;

значительные суммы наличности.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание или содействие террористической организации), продолжаются процессуальные действия.

Как ранее сообщали Власти, глава МИД ФРГ считает, президент Беларуси использует нелегальных мигрантов для оказания давления на Евросоюз.

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