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18:03 18 Октября 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

3 500 нелегалов из Африки и Ближнего Востока въехали в Украину под видом студентов, – СБУ

СБУ разоблачила незаконную схему легализации иностранцев в Украине.

В Украину незаконным путем попали 3,5 тыс. выходцев из стран повышенного террористического риска

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Злоумышленники с помощью создания фирм, которые предполагали набор иностранных студентов для учебы в Украине, незаконно легализировали в стране иностранцев. Благодаря нелегальной схеме в Украину незаконным путем попали 3,5 тыс. выходцев из стран повышенного террористического риска.

В последствии иностранцы оставались в Украине или отправлялись в страны Европейского Союза. Большинство из них – выходцы из стран Африки и Ближнего Востока.

Обнаружили канал легализации мигрантов в рамках уголовного производства по организации каналов нелегальной миграции и финансирования международных террористических организаций.

В результате производства были проведены обыски в Киеве и Днепре. Во время обысков были изъяты:

  • Компьютеры, средства связи и электронные носители информации;
  • документы (среди которых около 3500 «личных дел» иностранных граждан);
  • печати фирм;
  • значительные суммы наличности.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание или содействие террористической организации), продолжаются процессуальные действия.

Наличность, найденная во время обысков

Как ранее сообщали Власти, глава МИД ФРГ считает, президент Беларуси использует нелегальных мигрантов для оказания давления на Евросоюз.

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Тэги: СБУ, мигранты
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