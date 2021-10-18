На Черниговщине от COVID-19 умер подросток

В городе Корюковка Черниговской области от COVID-19 умер ученик 9 класса школы №4.

В Крюковке от коронавируса умер ребенок



Об этом сообщил в Facebook мэр города Ратан Ахмедов. Мальчик с субботы, 16 октября, находился на лечении в областной детской больнице в Чернигове.

«Сегодня есть первая смерть ребенка от COVID-19”, – сказал городской голова.

По его словам, у ребенка были сопутствующие заболевания.

“Но эту болезнь ему кто-то передал. Передал, потому что нет коллективного иммунитета, нет соблюдения масочного режима», – подытожил Ахмедов.

Ранее Власти писали, что в Украине готовятся к вакцинации от COVID-19 детей и подростков – Минздрав уже разработал часть документов.

Тэги: covid-19