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07:56 19 Октября 2021 236 Комментарии
На Черниговщине от COVID-19 умер подросток
В городе Корюковка Черниговской области от COVID-19 умер ученик 9 класса школы №4.
В Крюковке от коронавируса умер ребенок
Об этом сообщил в Facebook мэр города Ратан Ахмедов. Мальчик с субботы, 16 октября, находился на лечении в областной детской больнице в Чернигове.
«Сегодня есть первая смерть ребенка от COVID-19”, – сказал городской голова.
По его словам, у ребенка были сопутствующие заболевания.
“Но эту болезнь ему кто-то передал. Передал, потому что нет коллективного иммунитета, нет соблюдения масочного режима», – подытожил Ахмедов.
Ранее Власти писали, что в Украине готовятся к вакцинации от COVID-19 детей и подростков – Минздрав уже разработал часть документов.
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Тэги: covid-19
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