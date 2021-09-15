В Чехии объявили о недееспособности президента, парламент рассмотрит вопрос об отставке

Законодатели Чешской Республики подумывают о лишении Милоша Земана президентских полномочий.

Президент был помещен в больницу неделю назад.



Президент Чехии Милош Земан слишком болен, чтобы работать, и парламент должен начать обсуждение, когда и как задействовать конституционные механизмы, чтобы лишить его полномочий, передает Reuters.

Как заявил в понедельник на пресс-конференции спикер сената Милош Выстрчил, «очень маловероятно», что Земан вернется к работе в ближайшие недели. Его слова приводит CNN.

Как сообщил спикер, он получил информацию из больницы, что Земан «в настоящее время не может выполнять какие-либо обязанности по состоянию здоровья».

По словам спикера, во вторник утром он начнет обсуждение с политическими лидерами страны, «когда и как задействовать» статью 66 чешской конституции. Эта статья позволяет лишить президента полномочий, если обе палаты парламента решат, что глава государство не может по уважительным причинам выполнять свои должностные обязанности.

Президент был помещен в больницу после поражения правящей партии на парламентских выборах. У оппозиционной коалиции достаточно мест в парламенте для формирования правительства. Одна из основных обязанностей президента – назначить премьер-министра для формирования правительства. Поэтому госпитализация Земана поставила Чехию в политический тупик, уточняет агентство.

Ранее Власти писали, что президент Чехии во второй раз за месяц попал в больницу. У 76-летнего главы государства диагностирована невропатия ног, а также сахарный диабет.

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