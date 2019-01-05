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Главная » Украина » Экономика
09:14 19 Октября 2021 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

В Украине существенно подорожают сигареты и алкоголь

Стоимость одной пачки сигарет может вырасти на 8 гривен, а большинство алкогольных напитков подорожает до 34%.

Сигареты и алкоголь снова поджорожают

Как сообщал Обозреватель, изменение цен на табачные изделия связано с ежегодным ростом акцизов примерно на 20%. Это предусмотрено обязательствами Украины в Соглашении об ассоциации с ЕС и соответствующим законом.

Кроме того, на сайте министерства экономики Украины выложили проект правительственного постановления о повышении минимальных оптовых и розничных цен на алкогольные напитки.

В Кабмине предлагают повысить розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 8,3%; виски, ром и джин – на 8,4%; коньяк (бренди) – на 4,8-8,3%.

Что касается винодельческой продукции – вина, вермуты, сидр и т.п. -  тот тут диапазон подорожания значительно больше. В документе предложено увеличить цены на 8%-34%.

А вот стоимость игристых вин и слабоалкоголок решили пока не поднимать.

Предложение повысить цены в Минэкономики объяснили ростом средней себестоимости производства одного литра 100%-го спирта. За последние три года она поднялась на 14,7% – с 139,8 грн до 160,4 грн.

Ранее Власти писали, что с 1 января 2021 года в очередной раз увеличиваются ставки акцизного налога на табачные изделия. Рост составляет 20%.

Источник:
Тэги: цены, сигареты, алкоголь, минэкономики
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