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Главная » Украина » Происшествия
10:02 19 Октября 2021 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

В ресторане на Крещатике клиент выстрелил в охранника

В Киеве в одном из ресторанов на Крещатике в ходе конфликта клиент выстрелил из травматического пистолета в охранника заведения.

В Киеве в ресторане клиент открыл стрельбу

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева. 33-летний пострадавший получил ранение в живот.

После вызова на место оперативно прибыл экипаж патрульной полиции. Правоохранители тут же задержали 29-летнего нарушителя, а пострадавшего медики доставили в больницу.

«Незнакомец нецензурно выражался в сторону охранника, а после достал пистолет и выстрелил ему в живот. Пострадавшего доставили в больницу, а 29-летнего правонарушителя за совершение хулиганских действий мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», -  сообщил заместитель начальника отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Евгений Болюбаш.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

За содеянное злоумышленнику грозит до семи лет заключения.

Ранее власти писали, что на окраине Киева мужчина в камуфляжной форме стрелял по машине, в которой находилась семья с ребенком.

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Тэги: Киев
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