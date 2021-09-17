Главная » Мир » Наука и Техника
21:19 19 Октября 2021 0 Комментарии
В Японии испытывают новую вакцину от COVID-19: какие особенности
Компания-стартап VLP Therapeutics Japan объявила о начале клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Новая вакцина требует меньших доз, чем ныне существующие
Как и вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna, новая японская вакцина создана на базе матричной РНК (mRNA), передающей генетическую информацию, сообщает NHK.
Первая стадия клинических испытаний началась в больнице университета Оита в минувший вторник.
Компания рассчитывает, что вакцину начнут использовать до конца 2022 года.
Это пятая по счету компания в Японии, проводящая клинические испытания вакцины от коронавируса.
Ранее Власти писали, что китайская вакцина Sinovac, купленная Украиной, оказалась не очень эффективной.
Источник:
Тэги: Япония, вакцина, испытания, коронавирус
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ США разработали капли в нос от COVID-19
17.09.2021 02:47
ТОРВ России создали еще одну вакцину против COVID-19
02.09.2021 08:56
ТОРВакцина Pfizer первой получила полное одобрение в США
24.08.2021 03:19