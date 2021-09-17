В Японии испытывают новую вакцину от COVID-19: какие особенности

Компания-стартап VLP Therapeutics Japan объявила о начале клинических испытаний вакцины против коронавируса.

Новая вакцина требует меньших доз, чем ныне существующие



Как и вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna, новая японская вакцина создана на базе матричной РНК (mRNA), передающей генетическую информацию, сообщает NHK.

Первая стадия клинических испытаний началась в больнице университета Оита в минувший вторник.

Компания рассчитывает, что вакцину начнут использовать до конца 2022 года.

Это пятая по счету компания в Японии, проводящая клинические испытания вакцины от коронавируса.

Ранее Власти писали, что китайская вакцина Sinovac, купленная Украиной, оказалась не очень эффективной.

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