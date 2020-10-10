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17:50 19 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У мальчика на онлайн-уроке взорвался смартфон: ребенок погиб

У вьетнамского школьника мобильный телефон взорвался во время подзарядки. Одежда на мальчике загорелась, он получил смертельные ожоги.

Какой модели был у школьника телефон, не сообщается.

Мальчик учился в пятом классе, сообщает Mirror.

Урок проходил в режиме онлайн из карантинных ограничений, введенных в стране.

Соседи подбежали к дому и срочно доставили получившего ожоги мальчика в больницу. Однако ребенок умер той же ночью.

Какой модели был у него телефон, не сообщается.

Полиция расследует происшествие, но местные СМИ сообщили, что семья мальчика не хочет никакого расследования.

Ранее Власти писали, что в Индии девушка погибла из-за взорвавшегося в руках смартфона.

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Тэги: телефон, школьник, Вьетнам
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