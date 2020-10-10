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17:50 19 Октября 2021 0 Комментарии
У мальчика на онлайн-уроке взорвался смартфон: ребенок погиб
У вьетнамского школьника мобильный телефон взорвался во время подзарядки. Одежда на мальчике загорелась, он получил смертельные ожоги.
Какой модели был у школьника телефон, не сообщается.
Мальчик учился в пятом классе, сообщает Mirror.
Урок проходил в режиме онлайн из карантинных ограничений, введенных в стране.
Соседи подбежали к дому и срочно доставили получившего ожоги мальчика в больницу. Однако ребенок умер той же ночью.
Какой модели был у него телефон, не сообщается.
Полиция расследует происшествие, но местные СМИ сообщили, что семья мальчика не хочет никакого расследования.
Ранее Власти писали, что в Индии девушка погибла из-за взорвавшегося в руках смартфона.
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Тэги: телефон, школьник, Вьетнам
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