У мальчика на онлайн-уроке взорвался смартфон: ребенок погиб

У вьетнамского школьника мобильный телефон взорвался во время подзарядки. Одежда на мальчике загорелась, он получил смертельные ожоги.

Какой модели был у школьника телефон, не сообщается.



Мальчик учился в пятом классе, сообщает Mirror.

Урок проходил в режиме онлайн из карантинных ограничений, введенных в стране.

Соседи подбежали к дому и срочно доставили получившего ожоги мальчика в больницу. Однако ребенок умер той же ночью.

Какой модели был у него телефон, не сообщается.

Полиция расследует происшествие, но местные СМИ сообщили, что семья мальчика не хочет никакого расследования.

Ранее Власти писали, что в Индии девушка погибла из-за взорвавшегося в руках смартфона.

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