На аукцион выставили украденную нацистами картину Ван Гога: ее показали впервые за 116 лет
Акварель сцены сбора урожая под названием «Meules de blé» («Пшеничные стога») изображает женщин, работающих на полях в Арле, Франция.
Спустя столетие с тех пор, как ее в последний раз видела публика, картина Винсента Ван Гога отправляется на аукцион, сообщает CNN.
Как ожидается, картина будет продана за 30 миллионов долларов.
Ван Гог написал эту картину в 1888 году. Живя в Арле, он был очарован окружающими его пейзажами. «Meules de blé» была одной из нескольких работ, которые он создал в тот период.
Первоначально картина принадлежала брату Ван Гога, Тео. В 1913 году ее купил Макс Мейровски, еврейский промышленник. Столкнувшись с антисемитскими преследованиями в Германии, Мейровски был вынужден бежать, оставив картину в Париже. Затем акварель перешла во владение Мириам Кэролайн Александрин де Ротшильд, которая сама бежала в Швейцарию после начала Второй мировой войны.
Во время оккупации Франции нацисты разграбили коллекцию Ротшильда.
Затем картина оказалась в Австрии, в частной коллекции.
В 1978 году картину приобрела галерея Wildenstein & Co в Нью-Йорке. А потом – коллекционер произведений искусства Эдвард Кокс.
После смерти Кокса возник спор о том кому по праву принадлежит картина - наследникам Кокса, Мейровски или Мириам де Ротшильд. Но Christie’s отмечает в своем каталоге, что стороны с тех пор пришли к «мировому соглашению»,