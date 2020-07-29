На аукцион выставили украденную нацистами картину Ван Гога: ее показали впервые за 116 лет

Акварель сцены сбора урожая под названием «Meules de blé» («Пшеничные стога») изображает женщин, работающих на полях в Арле, Франция.

Ван Гог написал эту картину в 1888 году, живя в Арле.



Спустя столетие с тех пор, как ее в последний раз видела публика, картина Винсента Ван Гога отправляется на аукцион, сообщает CNN.

Как ожидается, картина будет продана за 30 миллионов долларов.

Ван Гог написал эту картину в 1888 году. Живя в Арле, он был очарован окружающими его пейзажами. «Meules de blé» была одной из нескольких работ, которые он создал в тот период.

Первоначально картина принадлежала брату Ван Гога, Тео. В 1913 году ее купил Макс Мейровски, еврейский промышленник. Столкнувшись с антисемитскими преследованиями в Германии, Мейровски был вынужден бежать, оставив картину в Париже. Затем акварель перешла во владение Мириам Кэролайн Александрин де Ротшильд, которая сама бежала в Швейцарию после начала Второй мировой войны.

Во время оккупации Франции нацисты разграбили коллекцию Ротшильда.

Затем картина оказалась в Австрии, в частной коллекции.

В 1978 году картину приобрела галерея Wildenstein & Co в Нью-Йорке. А потом – коллекционер произведений искусства Эдвард Кокс.

После смерти Кокса возник спор о том кому по праву принадлежит картина - наследникам Кокса, Мейровски или Мириам де Ротшильд. Но Christie’s отмечает в своем каталоге, что стороны с тех пор пришли к «мировому соглашению»,

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