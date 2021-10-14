Мужчина проглотил мобильный телефон и полгода жил с ним в желудке

Хирурги из Асуанского университета в Египте очень удивились, когда делали срочную операцию пациенту, страдающему острой желудочной инфекцией.

Телефон пролежал в желудке египтянина шесть месяцев.



Врачи обнаружили в желудке пациента мобильный телефон, сообщает Gulf Today со ссылкой на местные СМИ.

В ходе медицинского обследования в брюшной полости и кишечнике пациента выявили инфекцию.

Врачи решили сделать мужчине операцию, в ходе которой из его желудка извлекли инородное тело – а именно, мобильный телефон.

Якобы мужчина проглотил телефон шесть месяцев назад.

Председатель совета директоров больниц Асуанского университета Мохамед Эль-Дахшури, сказал, что это первый подобный случай в его практике.

Ранее Власти писали, что житель Косово проглотил мобильный телефон Nokia 3310 и доставать его тоже пришлось врачам.

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