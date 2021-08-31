Президент Зеленский встретился с главой Пентагона Остином: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, который прилетел в Киев.

Зеленский встретился с Остином



Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент поблагодарил главу Пентагона за поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Что обсудили

Поговорили об углубленном взаимодействии Украины и США в сфере безопасности и обороны. В частности о соблюдение договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита Зеленского в США.

Конечно же, одной из главных тем была ситуация на Донбассе и в регионах Черного и Азовских морей.

Также поговорили и о энергетической безопасности как Украины, так и в целом Европы.

Еще обсудили вопросы взаимодействия Украины и НАТО и «дальнейшую поддержку США на пути реализации евроатлантических стремлений» Украины.

Что сказал Зеленский

Президент Украины традиционно назвал США главным партнером Украины в сфере безопасности и обороны, традиционно поблагодарил за военную помощь Вашингтона.

Пообещал активизировать переговорные форматы для достижения мира на Донбассе.

Кроме того, Зеленский рассказал Ллойду о реформировании украинского сектора безопасности в сторону критериев членства в НАТО.

Что сказал Ллойд

Американский министр обороны заверил, что США решительно поддерживают независимость и территориальную целостность Украины.

Ранее Власти сообщали, что в рамках визита министра обороны США в Украину запланированы его встречи с украинским коллегой Андреем Тараном и президентом Владимиром Зеленским.

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