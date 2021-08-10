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06:46 20 Октября 2021 Просмотров 282   КомментариевКомментарии

Названа причина смерти брата покойного мэра Кривого Рога

Судебно-медицинская экспертиза показала, что брат погибшего мэра Кривого Рога Андрей Павлов умер в результате отравления алкоголем.

Андрей Павлов умер от отравления алкоголем

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Правоохранители сообщают, что согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем.

Тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. Накануне пострадавший жаловался на проблемы со здоровьем.

Напомним, до официального установления причин смерти Павлова в сети озвучивались различные версии трагедии. Так криворожский блогер блогер Алексей Таймурзин сообщил, что погибший Павлов якобы страдал от алкоголизма и умер в результате запоя.

Однако, друг Павлова Юрий Колесниченко опроверг эту информацию. Он заявил, что покойный никогда не злоупотреблял спиртным, а большую часть своего времени проводил за работой.

Ранее Власти писали, что в Кривом Роге 18 октября было найдено тело Андрея Павлова, который был родным братом погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.

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Тэги: кривой рог
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