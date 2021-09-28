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08:19 20 Октября 2021 23 Комментарии
В Кабуле прогремел взрыв: подорвали машину «Талибана»
В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие.
Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел в среду, 20 октября, в столичном районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции.
По информации пресс-секретаря МВД Кари Саид Хости два человека получили ранения.
Неизвестный бросил гранату в проезжавший автомобиль, который принадлежал боевикам радикального движения «Талибан».
ранее Власти писали, что в шиитской мечете афганского города Кандагар прогремел мощный взрыв, сообщается о десятках погибших.
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Тэги: взрыв, Афганистан, Кабул
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