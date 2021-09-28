НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
08:19 20 Октября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

В Кабуле прогремел взрыв: подорвали машину «Талибана»

В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие.

Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел в среду, 20 октября, в столичном районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции.

По информации пресс-секретаря МВД Кари Саид Хости  два человека получили ранения.

Неизвестный бросил гранату в проезжавший автомобиль, который принадлежал боевикам радикального движения «Талибан».

ранее Власти писали, что в шиитской мечете афганского города Кандагар прогремел мощный взрыв, сообщается о десятках погибших.

Источник:
Тэги: взрыв, Афганистан, Кабул
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.09.2021 11:00
Талибам запретили носить белые кроссовки и делать селфи
ТОР
08.09.2021 09:00
«Талибан» назначил временное правительство
ТОР
27.08.2021 08:00
При взрывах в Кабуле погибло 40 человек
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Названа причина смерти брата покойного мэра Кривого Рога

06:46 Украина

В Украине рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

10:19 Украина

В Чехии объявили о недееспособности президента, парламент рассмотрит вопрос об отставке

09:30 Мир

На Черниговщине от COVID-19 умер подросток

07:56 Украина

Евросоюз закроет границы для граждан Украины из-за всплеска COVID-19

07:19 Украина

Пакман пожирает звезды: телескоп Hubble сделал фантастический снимок взорвавшейся сверхновой

04:21 Мир

Испанская писательница пришла за наградой в 1 млн евро и оказалась тремя мужчинами

01:20 Мир

Мы можем проиграть: в США забили тревогу после испытания Китаем гиперзвуковой ракеты

00:14 Мир

Невестка Кернеса попала в скандал из-за анекдота о бандеровце на Красной площади

17:31 Украина

Названо имя дипломата, который загадочно умер в Киеве

09:37 Украина

Вакцинация детей в Украине: в Минздраве рассказали, с кого начнут

09:27 Украина

Новости | NetGameSlots.com