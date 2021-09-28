В Кабуле прогремел взрыв: подорвали машину «Талибана»

В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие.

Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел в среду, 20 октября, в столичном районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции.

По информации пресс-секретаря МВД Кари Саид Хости два человека получили ранения.

Неизвестный бросил гранату в проезжавший автомобиль, который принадлежал боевикам радикального движения «Талибан».

ранее Власти писали, что в шиитской мечете афганского города Кандагар прогремел мощный взрыв, сообщается о десятках погибших.

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