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09:17 20 Октября 2021 10 Комментарии
На трассе Одесса-Киев столкнулись пять машин: три человека погибли
В Одесской области на 313 километре дороги Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись 5 машин. Погибли 3 человека, есть пострадавшие.
Масштабное ДТП произошло на трассе Одесса-Киев
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе. Инцидент произошел произошло около 5 утра около пгт Любашевка.
На трассе столкнулись три легковых авто и два грузовика.
Из-за ДТП движение на участке дороги ограничено. Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.
Ранее Власти писали, что на трассе под Киевом водитель автомобиля Skoda нарушил скоростной режим, не справился с управлением и влетел в отбойник.
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Тэги: дтп
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