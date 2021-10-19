На трассе Одесса-Киев столкнулись пять машин: три человека погибли

В Одесской области на 313 километре дороги Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись 5 машин. Погибли 3 человека, есть пострадавшие.

Масштабное ДТП произошло на трассе Одесса-Киев



Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе. Инцидент произошел произошло около 5 утра около пгт Любашевка.

На трассе столкнулись три легковых авто и два грузовика.

Из-за ДТП движение на участке дороги ограничено. Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.

Ранее Власти писали, что на трассе под Киевом водитель автомобиля Skoda нарушил скоростной режим, не справился с управлением и влетел в отбойник.

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