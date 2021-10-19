Третьякова согласилась принять любое наказание от слуг и порассуждала о смерти

Нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова согласится с любым наказанием от своей фракции за высказывание о смерти Антона Полякова.

Третьякова порассуждала о смерти



Комментарий Третьяковой выложил Telegram-канад PavlovskyNews. Женщина не считает, что сказала что-то неэтичное.

Нардеп пояснила, что регламент ВР не позволяет снять ее с должности главы комитета соцполитики – отстранение возможно только после выступления депутата в стенах парламента.

Также Третьякова порассуждала о жизни и смерти.

«Это отношения человека со смертью. Очень интересная тема. У меня есть законопроект об эвтаназии, который я не вношу. Европа эту тему обсуждает, а мы почему-то нет. Как человек должен реагировать на смерть? Я не хочу, например, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни», – заявила Третьякова.

Также она подчеркнула, что не радовалась смерти Полякова и никому её не желает.

Ранене Власти писали, что нардепа от “Слуги народа” Галина Третьякову, которая возглавляет комитет Верховной Рады по социальной политике, могут отстранить от этих обязанностей из-за ее высказывания о смерти коллеги Антона Полякова.

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