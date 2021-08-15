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12:20 20 Октября 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

В Турции на переходе автомобиль сбил семейную пару украинцев: мужчина погиб

ДТП произошло в районе Алании южной турецкой провинции Анталия.

В Турции автомобилем сбиты 62-летний Игорь Пашинский и 55-летняя Светлана Люлько

Об этом сообщает «News Turk» со ссылкой на информагентство IHA.

В курортном поселке Окурджалар сбили семейную пару туристов из Украины.

Сообщается, что 62-летний Игорь Пашинский и 55-летняя Светлана Люлько были сбиты на пешеходном переходе во время возвращения в своей отель после совершения покупок.

Пара возвращалась в отель с магазина

В результате ДТП мужчина от полученных ранений погиб на месте, еще до приезда скорой помощи. Женщина пережила столкновение с авто и в данный момент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Мужчина погиб на месте

Виновник аварии – турецкий водитель был задержан сотрудниками полиции Турции.

Турецкий водитель задержан

Как ранее сообщали Власти, в Польше автобус с украинцами столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие.

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Тэги: дтп, Турция, пешеходы, жертвы
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