В Турции на переходе автомобиль сбил семейную пару украинцев: мужчина погиб
ДТП произошло в районе Алании южной турецкой провинции Анталия.
Об этом сообщает «News Turk» со ссылкой на информагентство IHA.
В курортном поселке Окурджалар сбили семейную пару туристов из Украины.
Сообщается, что 62-летний Игорь Пашинский и 55-летняя Светлана Люлько были сбиты на пешеходном переходе во время возвращения в своей отель после совершения покупок.
В результате ДТП мужчина от полученных ранений погиб на месте, еще до приезда скорой помощи. Женщина пережила столкновение с авто и в данный момент находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Виновник аварии – турецкий водитель был задержан сотрудниками полиции Турции.
Как ранее сообщали Власти, в Польше автобус с украинцами столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие.