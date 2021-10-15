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13:45 20 Октября 2021 Просмотров 149   КомментариевКомментарии

Украина и Канада в конце года начнут строительство космодрома

В конце 2021 года в канадской провинции Новая Скотия начнется строительство космодрома для космических запусков на украинском ракетоносителе «Циклон 4М».

Первые запуски с космодрома будут осуществлены в конце 2023 года

Об этом сообщил глава Минстратегпрома Олег Уруский на своей странице в Facebook.

19 октября вместе с украинскими предприятими «Конструкторское бюро «Южное им. Янгеля» и «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. Макарова» были проведены переговоры по реализации данного проекта с президентом и главным исполнительным директором канадской компании Maritime Launch Services LTD Стивом Матье.

По словам чиновника, первые запуски с космодрома будут осуществлены в конце 2023 года. Согласно договоренности первыми будут запущены спутники американских компаний.

Минстратегпром будет оказывать посильное содействие украинским предприятиям в реализации этого проекта.

Олег Уруский отметил, что данный проект предусмотрен Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2021-2025 годы, которая должна быть принята в ближайшее время в Верховной Раде.

Согласно программе, планируется создание маршевого двигателя РД-870 тягой 80 тс и его дальнейшее использование для первой ступени указанного ракеты-носителя «Циклон 4М».

Как ранее сообщали Власти, NASA запустило аппарат Lucy для изучения астероидов возле Юпитера.

Источник:
Тэги: Канада, космодром, Циклон 4М
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