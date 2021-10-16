“Дія” не діє: в приложении произошел серьезный сбой

В главном приложении предоставлении государственных услуг в Украине произошел сбой.

При попытке входа отображается сообщение: "К сожалению, произошла ошибка"



Об этом сообщает РБК-Украина.

В приложении «Дія» произошел серьезный сбой. Приложение отказывается входить в раздел «Дія. Послуги», при попытке входа отображается сообщение: «К сожалению, произошла ошибка».

Раздел в настоящее время является очень актуальным для использования гражданами Украины, так как именно в том разделе генерируется COVID-сертификат.

Тем не менее, при наличии уже сгенерированного сертификата, приложение позволяет им беспрепятственно пользоваться.

В правительстве пока что не комментируют сбой в приложении, также неизвестны сроки возобновления нормальной роботы приложения.

Как ранее сообщали Власти, в полиции начали обновлять ПО полицейских планшетов для быстрой проверки граждан на наличие COVID-сертификатов.

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