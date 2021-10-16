“Дія” не діє: в приложении произошел серьезный сбой
В главном приложении предоставлении государственных услуг в Украине произошел сбой.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В приложении «Дія» произошел серьезный сбой. Приложение отказывается входить в раздел «Дія. Послуги», при попытке входа отображается сообщение: «К сожалению, произошла ошибка».
Раздел в настоящее время является очень актуальным для использования гражданами Украины, так как именно в том разделе генерируется COVID-сертификат.
Тем не менее, при наличии уже сгенерированного сертификата, приложение позволяет им беспрепятственно пользоваться.
В правительстве пока что не комментируют сбой в приложении, также неизвестны сроки возобновления нормальной роботы приложения.
Как ранее сообщали Власти, в полиции начали обновлять ПО полицейских планшетов для быстрой проверки граждан на наличие COVID-сертификатов.