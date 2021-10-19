Не хунта, а правительство Украины: в СНБО создали словарь российской пропаганды

Совет национальной безопасности и обороны разработал т.н. глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией РФ части Украины.

В СНБО опубликовали словарь российской пропаганды



Он опубликован на сайте СНБО. Словарик создавался при активной поддержке Центра противодействия дезинформации, Офиса президента и ряд других госструктур.

В преамбуле к глоссарию написано, что российские спецслужбы проводят деструктивное информационное воздействие и манипулируют общественным мнение. Своих целей они добиваются посредством внедрения в информационное пространство специальных названий, терминов и словосочетаний.

Для противодействия этим агрессивным информационным воздействиям СНБО и разработало словарик.

Он состоит из трех колонок: в первой – пропагандистское российское клише, во второй и третьей – правильные названия и термины.

Например, уточняется, что правильно говорить и писать «в» Украине, а не «на Украине», отмечается, что Революция Достоинства или Евромайдан, это отнюдь не «государственный переворот».

Также рекомендуется говорить не «аннексия Крыма», а «временная оккупация» украинского полуострова или «попытка аннексии» Россией этой территории.

Словарик советует брать в кавычки выражение «русский мир», а Великую отечественную войну называть «Второй мировой войной» или «советско-немецкой».

Ранее Власти писали, что президент Владимир Зеленский анонсировал запуск центра противодействия дезинформации, а также уроки медиаграмотности в школах.

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