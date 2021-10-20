На “ковидные” средства в Украине покупали корм для животных и новогодние подарки – расследование
Почти половина средств, которые предназначались для закупок связанных с борьбой с пандемией, были потрачены на товары и услуги, которые никак не связаны с пандемией.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на расследование Bihus.Info
Журналисты Bihus.Info выяснили, что отдельные структуры правительства Украины использовали фонд «ковидных закупок» для закупки не связанных с COVID-19 товаров и услуг. Среди подобных закупок – покупка топлива, кормов для животных, спортивного инвентаря, новогодних подарков или продуктов питания.
Кроме того, на многие из закупленных позиций были существенно завышены цены. В пример приводится китайский концентратор OLV-10, который покупали в один и тот же период и по 30 и по 60 тыс. грн.
Аудиторы Госаудитслужбы за период действия «новых правил» насчитали нарушений на 407 млн гривен.
Как ранее сообщали Власти, Рада приняла в первом чтении бюджет-2022.