На “ковидные” средства в Украине покупали корм для животных и новогодние подарки – расследование

Почти половина средств, которые предназначались для закупок связанных с борьбой с пандемией, были потрачены на товары и услуги, которые никак не связаны с пандемией.

На многие из закупленных позиций были существенно завышены цены



Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на расследование Bihus.Info

Журналисты Bihus.Info выяснили, что отдельные структуры правительства Украины использовали фонд «ковидных закупок» для закупки не связанных с COVID-19 товаров и услуг. Среди подобных закупок – покупка топлива, кормов для животных, спортивного инвентаря, новогодних подарков или продуктов питания.

Кроме того, на многие из закупленных позиций были существенно завышены цены. В пример приводится китайский концентратор OLV-10, который покупали в один и тот же период и по 30 и по 60 тыс. грн.

Аудиторы Госаудитслужбы за период действия «новых правил» насчитали нарушений на 407 млн гривен.

Как ранее сообщали Власти, Рада приняла в первом чтении бюджет-2022.

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