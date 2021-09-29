Киев на пороге “красной” зоны, койки стремительно заполняются, – Кличко
Киев оказался на пороге красной зоны карантина, а “ковидные” койки в столичных больницах стремительно заполняются больными коронавирусом.
Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
Он напомнил, что ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом ухудшается каждый день. За прошедшие сутки в Киеве – более 1000 новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них – в тяжелом состоянии.
Кличко также добавил, что 98% госпитализированных в больницы — не привиты.
«Умирают, в абсолютном большинстве, не вакцинированные пациенты. Подумайте об этом», — написал он.
Мэр призвал киевлян и всех украинцев идти и вакцинироваться.
“Вакцина есть. Пункты вакцинации работают. Поэтому не слушайте дикую пропаганду анти вакцинаторов!”, – заключил Кличко.
Ранее Власти писали, что Украина занимает 4 место в мире по суточной смертности от COVID-19 по данным за полные сутки 18 октября.