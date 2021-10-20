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16:21 20 Октября 2021 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Зеленский назвал хайпом скандал с давлением ОП на UA:Перший. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский назвал хайпом скандал по поводу давления его офиса на журналистов телеканала UA:Перший.

Зеленский высказался о Темникгейте

Свое мнение глава государства высказал журналистам во время рабочего визита в Черкасскую область.

Он сказал, что не понимает, какое имеет отношение к скандалу. И добавил,что ОП не согласовывает никаких списков.

«Что касается депутатов, то они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди. Но, если нужно, чтобы я обратился к главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии, и чтобы он давил на депутатов, что они обязательно должны ходить к этой пани, то я могу обратиться. Если он скажет, что так можно у них, что такие правила, что они обязательно, как солдаты, должны туда приходить – ок», – заявил Зеленский.

По его мнению, ситуация, когда государственное телевидение заявляет о давлении со стороны государства, выглядит странной.

Ранее Власти сообщали, что ведущая ток-шоу «Обратный отсчет» на государственном телеканале «UA: Перший» Мирослава Барчук обвинила Офис президента в давлении на журналистов и попытках ввести цензуру.

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Тэги: Владимир Зеленский, офис президента
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