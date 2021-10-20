Министр культуры Украины предложил блокировать пользователей соцсетей за фейки о вакинации
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил блокировать в социальных сетях пользователей, которые распространяют фейки о вакцинации.
Свою инициативу министр высказал в Telegram. Политик отметил, что часто видит в соцсетях сообщения о «вредности вакцин», «о 5G» и «всемирном заговоре».
“Я считаю, что «корреспондентов», которые распространят ложную информацию, надо блокировать в соцсетях. Увидел фейк – жми «жаловаться». Это должно стать нормой, если мы хотим остановить пандемию”, – отметил Ткаченко.
Он также призвал украинцев вакцинироваться, и таким образом не доводить ситуацию в отдельных регионах до критической.
Ранее Власти рассказывали, что суд оштрафовал жителя Закарпатья за фейки о коронавирусе.