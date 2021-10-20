Взлетели цены на бензин и продукты: Великобритания погружается в кризис
Средний литр бензина сейчас стоит 139,46 пенсов – это самая высокая цена с марта 2013 года.
И это чуть меньше исторического максимума в 142,17 пенсов, установленного в апреле 2012 года, сообщает Daily Mail.
За последние 12 месяцев цены на бензин выросли почти на 23 процента.
По данным Федерации продуктов питания и напитков, цены в кафе, ресторанах и пабах, а также в супермаркетах, вырастут за год на 14–18%.
Исполнительный директор федерации Иэн Райт призвал министров «серьезно подумать» об ожидающей страну инфляции.
«Инфляция – это серьезное бедствие, потому что она дискриминирует бедных», – добавил он.
Ранее Власти писали, что в Украине за первые шесть месяцев 2021 года цены на бензин выросли почти на 20 процентов.