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Главная » Мир » Экономика
20:10 20 Октября 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Взлетели цены на бензин и продукты: Великобритания погружается в кризис

Средний литр бензина сейчас стоит 139,46 пенсов – это самая высокая цена с марта 2013 года.

Очередь за бензином в Лондоне.

И это чуть меньше исторического максимума в 142,17 пенсов, установленного в апреле 2012 года, сообщает Daily Mail.

За последние 12 месяцев цены на бензин выросли почти на 23 процента.

По данным Федерации продуктов питания и напитков, цены в кафе, ресторанах и пабах, а также в супермаркетах, вырастут за год на 14–18%.

Исполнительный директор федерации Иэн Райт призвал министров «серьезно подумать» об ожидающей страну инфляции.

«Инфляция – это серьезное бедствие, потому что она дискриминирует бедных», – добавил он.

Ранее Власти писали, что в Украине за первые шесть месяцев 2021 года цены на бензин выросли почти на 20 процентов.

Источник:
Тэги: Великобритания, инфляция, цены на бензин
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