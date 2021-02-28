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Главная » Мир » Политика
17:47 20 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

НАТО начало секретные учения “Стойкий полдень” на случай ядерной войны

Десятки самолетов Североатлантического альянса отрабатывают оборону европейских союзников НАТО.

Вооруженные силы стран НАТО начали ежегодные учения.

Начавшиеся в понедельник, 18 октября, учения под названием «Стойкий полдень» проходят над южной Европой, сообщается на официальном сайте альянса.

В учениях принимают  участие самолеты и военнослужащие из 14 стран НАТО.

Учения включают в себя тренировочные полеты на истребителях двойного назначения, а также на обычных самолетах, при поддержке самолетов наблюдения и дозаправки.

Как сообщается в заявлении НАТО, эти учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания.

По сообщениям военных экспертов, во время этих учений будет, помимо прочего, отработана транспортировка американского ядерного оружия из подземных хранилищ и их прикрепление к истребителям. Однако тренировочные полеты будут выполняться без бомб.

Ранее Власти писали, что российские военные засекли над акваторией Черного моря два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135, которые двигались по направлению к российской границе.

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Тэги: НАТО, ядерное оружие, военные учения
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