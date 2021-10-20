Пережила две мировые войны и две пандемии: 105-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия
Эдна Уолмсли отметила 105-летие в доме престарелых в Освальдтвистле. С днем рождения ее поздравила королева Елизавета II.
Эдна пережила несколько важных исторических событий, включая две мировые войны, пандемию гриппа 1919 года и совсем недавно пандемию коронавируса, сообщает LancsLive.
Эдна родилась в 1916 году в Грейт-Харвуде. Там она воспитывала троих детей. Там же работала поваром в школе.
Чтение всегда было ее страстью, особенно поэзия.
«У нее потрясающая память, она помнит стихи, которые учила в детстве», – рассказала социальный работник Клэр Ротвелл.
Еще одним ее увлечение была кулинария. Несмотря на возраст Эдна готовила очень вкусные торты.
Она также любила путешествовать, даже побывала в Индии.
Клэр Ротвелл отметила, что у Эдны прекрасное чувство юмора, и общаться с ней – «абсолютное удовольствие».
«Она поистине замечательный человек, которого горячо любят ее семья и друзья», – сказала Клэр Ротвелл.
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