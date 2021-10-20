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18:06 20 Октября 2021 0 Комментарии
Украинские создатели S.T.A.L.K.E.R. занялись новой загадочной игрой
Название нового игрового продукта в настоящее время не раскрывается.
Глава студии не уточнил никаких подробностей о проекте
В профиле главы GSC Game World Евгения Григоровича на LinkedIn появилось упоминание не анонсированной игры, которая появится в портфолио разработчика.
Глава студии не уточнил никаких подробностей о проекте, но судя по всему проект разрабатывается параллельно с недавно анонсированным S.T.A.L.K.E.R. 2, релиз которого планируется на 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X|S.
Как ранее сообщали Власти, в Украине снимают англоязычный хоррор о Чернобыле.
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Тэги: S.T.A.L.K.E.R., разработчик, GSC Game World
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