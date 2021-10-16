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19:42 20 Октября 2021 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

На Львовщине судили директора школы из-за невакцинированных учителей

Директора школы в Золочеве обвинили в том, что менее 80% учителей получили прививки от коронавируса, поэтому дети не могли учиться в школе.

Таким образом директор нарушила п.15-1 постановления КМУ № 981 от 22.09.2021 сообщает Обозреватель со ссылкой на постановление суда.

Директор школы на суде свою вину «признала полностью».

Суд признал ее виновной, но от ответственности освободил.

«Освободить от административной ответственности на основании ст.22 КУоАП за малозначительностью совершенного административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.44-3 КУоАП, ограничившись устным замечанием, и производство по делу закрыть», – говорится в постановлении суда.

Ранее Власти писали, что с ноября 2021 года в Украине невакцинированных учителей начнут увольнять с работы без сохранения зарплаты.

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Тэги: суд, учителя, Львовская область, вакцинация
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