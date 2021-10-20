В Киеве пройдет выставка представителей affiliate-индустрии

3 октября в конференц-концерт холле «Оазис» в Киеве пройдет iGaming Affiliate Conference 2021 – конференция, на которой лидеры affiliate-индустрии обсудят актуальные тенденции игорного бизнеса.

В мероприятии примут участие SEO-специалисты, рекламщики, арбитражники, разработчики и вебмастера. Кроме того, член правления Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса Алина Плющ выступит на тему юридических изменений на украинском рынке азартных игр, которые стоит ожидать в следующем году.

На конференции не будет выступлений представителей популярного украинского казино Космолот, но обзор на него вы сможете найти на сайте Рейтинг Казино.

Будут обсуждаться темы, связанные с продвижением сайтов и советы по привлечению трафика, например – из социальных сетей, таких как Facebook и Instagram.

Организаторы обещают гостям афтепати, на котором можно будет пообщаться со спикерами в неформальной обстановке, но место проведения вечеринки держат в секрете.

Это будет уже шестая iGaming Affiliate Conference – прошлая конференция прошла в Киеве летом этого года.

Affiliate marketing – партнерский маркетинг, достаточно популярное направление в сфере рекламы в последнее время. Его основным отличие заключается в том, что рекламодатель платит рекламному агентству по модели CPA – оплата осуществляется за действие, совершенное клиентом, переходящего по ссылке.