Названы семь областей Украины, которые могут скоро стать “красными”

Еще семь областей Украины могут перейти в “красную” карантинную зону, если не усилят противоэпидемические мероприятия.

Еще семь областей Украины могут стать "красными"



Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона в Facebook со ссылкой на министр развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Чтобы замедлить рост заболеваемости COVID-19, в общинах должны усиливать противоэпидемические мероприятия и наращивать темпы вакцинации.

Речь идет о Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях – все они по состоянию на 20 октября находятся в «оранжевой» зоне.

По итогам заседания Комиссии ТЭБ и ЧС было решено, что облгосадминистрации перечисленных областей должны принять меры по:

развертыванию дополнительных койко-мест;

увеличению количества тестов;

обновлению маршрутов пациентов и их строгого выполнения медицинской службой области;

контролю за соблюдением критериев госпитализации пациентов с COVID-19;

Госпродпотребслужба должна усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Отметим, по состоянию на 20 октября в «красной» зоне эпидемической опасности находится пять регионов.

По количеству прививок – за минувшие сутки показатель достиг 225 000 – наибольшая активность наблюдается в областях, где начали действовать жесткие условия карантина.

Ранее власти писали, что с 23 октября Сумская область переходит в «красную зону» карантина.

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