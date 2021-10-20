На Закарпатье начнут отстранять от работы невакцинированных госслужащих и работников образования: что с ними будет

В Закарпатской области с 8 ноября отстранять от работы будут работников госструктур, органов местного самоуправления и всех образовательных учреждений, если они не будут привиты.

На Закарпатье начнут отстранять от работы невакцинированных



Об этом сообщило Суспильне. Соответствующее решение озвучил 20 октября на брифинге по эпидситуации в Закарпатье председатель облгосадминистрации Анатолий Полосков.

Кого отстранят

Напомним, 4 октября Минздрав утвердил приказ, согласно которому вакцинация против коронавируса обязательна для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учреждений высшего образования, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального, технического, общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Что будет с отстраненными

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что речь идет не об увольнении, а отстранение от работы без сохранения зарплаты. Место работы за невакцинированных должны сохранить, однако пока действует карантин, человек не сможет занимать свою должность.

Ранее Власти писали, что Минздрав утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.

Позже правительство предложило расширить перечень профессий для обязательной вакцинации.

Министр здравоохранения украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине намерены дважды расширить список профессий, обладатели которых должны быть обязательно вакцинированы от COVID-19 для продолжения своей работы.

Тэги: Закарпатье, вакцинация