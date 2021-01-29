НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
09:18 21 Октября 2021 Просмотров 158   КомментариевКомментарии

В Киеве легковушка влетела в грузовик: есть погибший. Фото

В Шевченковском районе Киева утром, 21 октября, автомобиль службы каршреринга (проката) Hyundai столкнулся с грузовиком Mercedes.

В Киеве произошла ДТП на улице Ильенко

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. В результате ДТП погиб водитель легкового авто, а пассажирку с травмами забрала скорая.

«Смертельное ДТП произошло сегодня утром на улице Юрия Ильенко в Шевченковском районе. Водитель каршерингового Hyundai на большой скорости влетел в грузовик Mercedes. К сожалению, водителя легковушки спасти не удалось, а пассажирку пришлось срочно госпитализировать», – сказано в сообщении.

ДТП произошла утром 21 октября

ДТП произошла утром 21 октября

На фото происшествия видно, что наиболее пострадала от столкновения передняя часть автомобиля Hyundai  – она разбита практически всмятку.

Передняя часть легковушки разбита всмятку

Передняя часть легковушки разбита всмятку

Из-за ДТП на участке дороги образовалась пробка.

На улице Ильенко из-за ДТП образовалась пробка

На улице Ильенко из-за ДТП образовалась пробка

Водетель Hyundai погиб на месте

Водетель Hyundai погиб на месте

Пассажирка легковушки госпитализирована

Пассажирка легковушки госпитализирована

Ранее Власти писали, что в Одесской области на 313 километре дороги Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись 5 машин. Погибли 3 человека, есть пострадавшие.

Источник:
Тэги: Киев, дтп
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.01.2021 19:45
В Киеве под асфальт провалилась бетономешалка
ТОР
14.11.2020 17:42
Смертельное ДТП с такси в Киеве: водителя арестовали
ТОР
31.10.2020 13:00
ДТП на Майдане: виновнику дали домашний арест
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
На Закарпатье начнут отстранять от работы невакцинированных госслужащих и работников образования: что с ними будет

07:27 Украина

Названы семь областей Украины, которые могут скоро стать “красными”

06:51 Украина

На личной встрече Зеленский негласно представил Кличко нового главу КГГА, – СМИ

06:38 Украина

На Харьковщине в доме обнаружили мертвыми мать и сына, рядом лежала записка

04:16 Украина

Пережила две мировые войны и две пандемии: 105-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия

00:32 Мир

В Германии судят 96-летнюю старуху за убийство 11 тысяч человек

23:57 Мир

Украина и Канада в конце года начнут строительство космодрома

13:45 Украина

Очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов, – Радуцкий

11:22 Украина

Более заразный и более опасный, чем Дельта: в Великобритании распространяется новый штамм COVID-19

07:14 Мир

Названа причина смерти брата покойного мэра Кривого Рога

06:46 Украина

В Украине рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

10:19 Украина

Новости | NetGameSlots.com