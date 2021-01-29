В Киеве легковушка влетела в грузовик: есть погибший. Фото

В Шевченковском районе Киева утром, 21 октября, автомобиль службы каршреринга (проката) Hyundai столкнулся с грузовиком Mercedes.

В Киеве произошла ДТП на улице Ильенко



Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. В результате ДТП погиб водитель легкового авто, а пассажирку с травмами забрала скорая.

«Смертельное ДТП произошло сегодня утром на улице Юрия Ильенко в Шевченковском районе. Водитель каршерингового Hyundai на большой скорости влетел в грузовик Mercedes. К сожалению, водителя легковушки спасти не удалось, а пассажирку пришлось срочно госпитализировать», – сказано в сообщении.

На фото происшествия видно, что наиболее пострадала от столкновения передняя часть автомобиля Hyundai – она разбита практически всмятку.

Из-за ДТП на участке дороги образовалась пробка.

Ранее Власти писали, что в Одесской области на 313 километре дороги Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись 5 машин. Погибли 3 человека, есть пострадавшие.

Тэги: Киев, дтп