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09:57 21 Октября 2021 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Президента Бразилии Болсонару обвинили в массовых убийствах из-за 600 тысяч смертей от COVID-19

Группа конгрессменов выдвигает обвинение в массовых убийствах в отношении Жаира Болсонару, так как президент не справился с пандемией.

Жаир Болсонару всегда недооценивал опасность пандемии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на проект доклада по итогам парламентского расследования.

Болсонару и других государственных чиновников обвиняют в том, что они позволили смертельному коронавирусу распространиться по стране в расчете на приобретение бразильцами «коллективного иммунитета».

В Бразилии умерло от COVID-19 600 тысяч человек. По этому показателю страна занимает второе место в мире после США.

В расследовании администрация Болсонару фактически обвиняется в более чем половине этих смертей.

В документе предлагается предъявить обвинения в убийстве президенту и еще 69 нынешним и бывшим правительственным чиновникам, в том числе троим сыновьям Болсонару.

В случае утверждения сенатской комиссией почти 1200-страничного отчета его направят генеральному прокурору Аугусто Арасу.

Ранее Власти писали, что президента Бразилии Жаира Болсонару оштрафовали за отсутствие защитной медицинской маски во время мотопробега в штате Сан-Паулу.

Источник:
Тэги: Бразилия, пандемия, массовые убийства, Жаир Болсонару
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